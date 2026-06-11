Trump cancela ataques contra Irã 

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. CHIP SOMODEVILLA / Getty Images via AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (11) que cancelou os ataques planejados contra o Irã previstos para esta noite. O republicano citou, ainda, possível acordo com o país.

"Considerando que as discussões com a República Islâmica do Irã foram levadas ao mais alto nível da liderança iraniana e aprovadas, eu, como Presidente dos Estados Unidos da América, cancelei os ataques e bombardeios programados contra o Irã para esta noite", escreveu Trump na rede social Truth Social.

O presidente norte-americano disse, ainda, que "as discussões e os pontos finais foram, tanto em conceito quanto em detalhes, aprovados por todas as partes envolvidas". Entre os país que participaram do acordo estão Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Turquia, Paquistão, Bahrein, Kuwait, Jordânia e Egito. Até o momento, o Irã não confirmou a aprovação do acordo.

O republicano afirmou, no entanto, que o "bloqueio naval permanecerá em pleno vigor até que esta transação seja finalizada — a data e o local da assinatura serão anunciados em breve".

Ameaças

Mais cedo, Trump afirmou que o país iria atacar o Irã "com muita força". Ele afirmou também que pretendia assumir o controle de toda a infraestrutura de petróleo e gás do país do Oriente Médio.

"Os Estados Unidos atacarão o Irã (cuja Marinha, Força Aérea, Radar, Defesa Antiaérea e todas as outras formas de defesa, juntamente com a maior parte de sua capacidade ofensiva, foram destruídas) com muita força esta noite. Em algum momento, num futuro não muito distante, tomaremos a Ilha de Kharg e outros pontos de infraestrutura petrolífera, assumindo o controle total de seus mercados de petróleo e gás, assim como fizemos com a Venezuela, o que está funcionando brilhantemente tanto para a Venezuela quanto para os Estados Unidos da América", escreveu na Truth Social.

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Acordo de paz