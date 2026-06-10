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Trump anuncia ataques dos EUA contra Irã: "Continuam nos fazendo de bobos"

Presidente americano prometia acordo para encerrar guerra em até três dias, mas países voltaram a trocar ataques

AFP

Equipes da AFP em Teerã, Jerusalém, Beirute, Dubai e Washington

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