Trump ameaça voltar a 'lançar bombas' se o Irã 'não se comportar'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (17) que voltará a "lançar bombas" se o Irã "não se comportar", dois dias antes da cerimônia de assinatura, na Suíça, do acordo para acabar com a guerra no Oriente Médio.

Trump fez a declaração em Evian, leste da França, onde os líderes do G7 celebraram o acordo alcançado entre Washington e Teerã como uma "oportunidade histórica" para evitar que o Irã desenvolva armas nucleares.

"É um protocolo de acordo" e "se eles não se comportarem, voltaremos imediatamente a lançar bombas no meio da cabeça deles", declarou à imprensa durante uma reunião com seu homólogo egípcio, Abdel Fatah al Sisi.