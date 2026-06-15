Trump ameaça taxar vinhos franceses em 100% devido ao imposto digital

O presidente americano, Donald Trump, ameaçou impor uma tarifa de 100% sobre o vinho e o champanhe franceses, a menos que Paris elimine um imposto sobre os serviços digitais aplicado às empresas tecnológicas, noticiou, nesta segunda-feira (15), o jornal The New York Post.

Em 2019, a França impôs um tributo de 3% sobre as receitas obtidas em seu território pelas empresas de tecnologia, incluindo gigantes americanas como Facebook, Amazon, Apple e Alphabet (empresa que controla o Google).

O presidente francês, Emmanuel Macron, planeja receber Trump nesta segunda-feira, antes do início da cúpula do G7 em Evian.

"Manteremos um diálogo respeitoso, mas firme", declarou Macron à televisão francesa. "As tarifas não beneficiam ninguém, especialmente as tarifas entre os países do G7", afirmou, defendendo uma "estabilidade" no comércio.

Trump assegurou ao Post que havia pedido a Macron "que não cobrasse das empresas americanas".

"Se o fizerem, não terei outra opção a não ser impor uma tarifa de 100% a todos os champanhes e vinhos provenientes da França", acrescentou, segundo a entrevista.

"Tudo o que ele precisa é retirar o imposto sobre vendas para evitar este tipo de pressão", disse Trump em referência a Macron.

Gabriel Picard, presidente da Federação Francesa de Exportadores de Vinhos e Bebidas Destiladas (FEVS), pediu que fosse preservada uma "relação comercial equilibrada e construtiva entre a França e os Estados Unidos, no interesse de ambas as economias".

Os Estados Unidos são os maiores importadores de vinho e destilados franceses, segundo a FEVS, e representaram 21% do mercado total de exportação no ano passado.

Os vinhos franceses e europeus exportados para os Estados Unidos já enfrentaram uma tarifa de 15%.

A FEVS destacou que as exportações de vinhos e destilados franceses para os Estados Unidos caíram 21% no ano passado.

Em janeiro, Trump ameaçou impor tarifas de 200% sobre o vinho francês devido à intenção da França de recusar um convite para se juntar ao seu "Conselho da Paz", destinado a resolver conflitos internacionais.

O Canadá decidiu eliminar seu imposto sobre os serviços digitais no ano passado para salvar as negociações comerciais com os Estados Unidos, após pressões de Trump.

Os defensores de impostos específicos sobre os grandes grupos tecnológicos sustentam que o objetivo é obrigá-los a pagar impostos onde desenvolvem suas atividades, bem como contrabalançar as estratégias de otimização fiscal.

Durante seu primeiro mandato, Trump também ameaçou impor tarifas às importações americanas de champanhe e queijo francês.

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