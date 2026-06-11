Trump ameaça Irã com 'bombardeios maiores', mas diz que conversas para acordo continuam

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (11) que os bombardeios americanos contra o Irã serão "ainda maiores" durante esta noite, mas indicou que segue aberto a uma solução negociada para o conflito.

Em entrevista à Fox News, Trump disse que Teerã está em contato com Washington para tentar chegar a um acordo. "O Irã está negociando conosco para chegar a um acordo, mas eles são orgulhosos", declarou.

Mais cedo, em publicação na Truth Social, Trump afirmou que as forças americanas atacarão o Irã "muito duramente" na noite desta quinta - e ameaçou assumir o controle da Ilha de Kharg e de outras infraestruturas energéticas iranianas.

Apesar de afirmar à Fox News que sua preferência seria tomar a Ilha de Kharg, um dos principais terminais de exportação de petróleo iraniano, Trump reconheceu que não sabe se os EUA têm "apetite" para essa medida. O presidente voltou a adotar um tom agressivo ao dizer que Washington "não está atingindo o Irã com força suficiente" e que os ataques desta noite serão ainda "mais poderosos".

Trump também afirmou que os EUA desativaram mísseis, radares e outros sistemas de defesa iranianos e que aeronaves americanas estão sobrevoando o território do país. "Temos o Irã exatamente onde queremos", disse. Segundo ele, o regime iraniano é "bom apenas em propaganda, não em lutar".

Ao mesmo tempo, o republicano reiterou que prefere evitar ataques contra infraestrutura civil. Trump afirmou que não deseja atingir pontes de usinas de energia ou instalações de tratamento de água, argumentando que a população seria diretamente prejudicada. "As pessoas não conseguiriam beber água. Eu não quero fazer isso", declarou.

O presidente também voltou a afirmar que não permitirá que o Irã obtenha armas nucleares e disse que prefere alcançar um acordo diplomático "agora". Questionado sobre uma eventual operação terrestre, afirmou que não deseja enviar tropas ao país, embora tenha ressaltado que poderia fazê-lo se mudar de ideia.

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