Trump afirma que os EUA 'vão atacar' o Irã 'com muita força'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou nesta quarta-feira (10) que retomaria os ataques contra o Irã, afirmando que os negociadores de paz de Teerã "nos fazem de bobos".

As declarações de Trump surgiram após uma troca de tiros entre os dois lados, na sequência da queda de um helicóptero americano, o que tensionou ainda mais o cessar-fogo que entrou em vigor em abril.

"Vamos atacá-los... atacá-los com muita força", disse Trump a repórteres no Salão Oval. "Estávamos muito perto de um acordo, mas eles continuam protelando, continuam nos fazendo de bobos".

A guerra, que começou em 28 de fevereiro com bombardeios israelenses e americanos contra o Irã, mergulhou a região no caos e abalou os mercados globais antes de um frágil cessar-fogo ser estabelecido em 8 de abril.

Os Estados Unidos indicaram na terça-feira que atacaram o Irã em retaliação à derrubada de um helicóptero Apache na segunda-feira, cujos dois tripulantes foram resgatados.

Trump disse que poderia ordenar ataques a pontes e usinas de energia iranianas, algo que ele havia ameaçado fazer pouco antes do cessar-fogo, mas nunca implementou.

"Não vou dizer. Mas posso fazer isso", disse Trump quando um jornalista da AFP o questionou sobre uma reportagem da Fox News que afirma que ele estaria considerando tais planos.

Os Estados Unidos informaram nesta quarta-feira que dispararam em um petroleiro e o deixaram inoperante no Golfo de Omã enquanto ele tentava transportar petróleo do Irã, violando o bloqueio de Washington aos portos iranianos.