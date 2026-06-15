Trump afirma que navios "começam a sair" do Estreito de Ormuz

Trump falou sobre a movimentação no Estreito de Ormuz em uma rede social nesta segunda-feira. KEN CEDENO / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (15) que navios com petróleo "começam a sair" do Estreito de Ormuz, graças ao anúncio de um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã. "Os navios começam a sair, muitos carregados de petróleo, do Estreito de Ormuz", declarou Trump em sua plataforma Truth Social, enquanto se dirigia à cúpula do G-7 na França.

"Eles estão seguindo pela 'Rodovia' do Sul, que é totalmente segura, protegida e impecável. Existem outras áreas de viagem também!", complementou o presidente.

Expectativa do governo

O governo dos Estados Unidos espera que o Estreito de Ormuz volte a ser aberto ao tráfego marítimo "sem pedágios" por parte do Irã, conforme afirmado pelo vice-presidente JD Vance nesta segunda-feira ao canal CNBC.

— Esperamos que o estreito seja aberto sem pedágios a longo prazo e esse é o tipo de questão que vamos abordar nessas negociações técnicas — afirmou Vance.

Acordo de paz

A assinatura do acordo de paz entre Estados Unidos e Irã está prevista para sexta‑feira (19) em Genebra, na Suíça. No entanto, certos aspectos-chave do acordo ainda são incertos, como o acesso do Irã a seus fundos congelados e a suspensão das sanções internacionais e americanas.

JD Vance não deu detalhes sobre os termos do pacto, mas ressaltou que está "baseado em um processo de verificação em duas etapas". "Nós dizemos aos iranianos: vocês são bem-vindos a ter acesso a uma economia não sujeita a sanções, são bem-vindos a ser reintegrados à economia mundial, mas somente se atenderem aos compromissos que assumem neste acordo".

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A partir de sexta-feira, as negociações se estenderão por um período de 60 dias com o objetivo de alcançar um acordo final entre os dois países, já que o pacto inicial não traz detalhes sobre o programa de mísseis iraniano ou o apoio a grupos armados na região, como Hamas e Hezbollah.

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