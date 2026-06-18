Trump afirma que não pagará US$ 300 bilhões para reconstrução do Irã após acordo de paz

O presidente Donald Trump afirmou, nesta quinta-feira (18), que os Estados Unidos não pagarão os US$ 300 bilhões (cerca de R$ 1,5 trilhão) para ajudar na reconstrução do Irã. O valor estava previsto no acordo de paz firmado entre o americano e o presidente do Irã, Masou Pezeshkian.
O texto prevê que o valor seria destinado a criação de um plano de reconstrução e desenvolvimento econômico do Irã com os países do Golfo Pérsico. O acordo não especifica de onde viria a verba.
Nesta quinta, Trump afirmou em uma publicação na plataforma Truth Social que o valor não seria pago pelos EUA.
"Não há nenhum pagamento de US$ 300 bilhões para o Irã pelos EUA. Isso é 'fake news'! Tudo o que importa para os EUA é o sucesso, a queda dos preços do petróleo e a vitória. Observem o mercado de ações", disse Trump em uma postagem em sua rede social Truth Social.
Acordo de Paz
O acordo de paz assinado entre os Estados Unidos e o Irã inclui que o país iraniano não adquirirá nem desenvolverá armas nucleares e que os norte-americanos vão encerrar as sanções e ações militares. O texto prevê, ainda, a abertura segura do Estreito de Ormuz.
A íntegra do documento prevê 14 pontos para encerrar o conflito. Veja o resumo abaixo:
- Encerrar imediatamente as operações militares
- Não interferir em assuntos internos
- Firmar um acordo definitivo em 60 dias
- Encerrar o bloqueio naval
- Reabrir o Estreito de Ormuz
- Elaborar e executar um plano de reconstrução e desenvolvimento do Irã
- Encerrar as sanções dos EUA contra o Irã
- Irã comprometer-se a não adquirir nem desenvolver armas nucleares
- Irã manter o status quo do programa nuclear e não aplicar novas sanções
- Conceder isenção ao Irã para a exportação de petróleo
- Liberar fundos e ativos congelados
- Supervisionar e assegurar o cumprimento do acordo
- Celebrar o acordo final
- Ratificar o acordo
Relembre
O conflito, iniciado em fevereiro, causou tensão no Oriente Médio e provocou impactos no restante do mundo.
O líder supremo Ali Khamenei foi morto na primeira onda de bombardeios. O Irã respondeu com mísseis e drones contra Israel, bases americanas e alvos em países do Golfo aliados de Washington.
A retaliação iraniana também levou a guerra para o Estreito de Ormuz, rota essencial para o transporte mundial de petróleo e gás. A medida impactou o preço dos combustíveis em diversos países.