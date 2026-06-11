Trump afirma que "EUA atacarão o Irã com muita força" nesta quinta-feira

Trump compartilhou nova ameaça ao Irã em sua rede social nesta quinta-feira. CHIP SOMODEVILLA / Getty Images via AFP

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou que o país irá atacar o Irã "com muita força" na noite desta quinta-feira (11). Na rede Truth Social, o líder afirmou que pretende assumir o controle de toda a infraestrutura de petróleo e gás do país do Oriente Médio.

Trump ainda revelou que pretende fazer com o Irã o mesmo que fez com a Venezuela, após a prisão de Nicolás Maduro. A tensão cresce no dia de abertura da Copa do Mundo, que tem os Estados Unidos como uma das três sedes e recebe inclusive jogos da seleção do Irã na primeira fase.

"Os Estados Unidos atacarão o Irã (cuja Marinha, Força Aérea, Radar, Defesa Antiaérea e todas as outras formas de defesa, juntamente com a maior parte de sua capacidade ofensiva, foram destruídas) com muita força esta noite. Em algum momento, num futuro não muito distante, tomaremos a Ilha de Kharg e outros pontos de infraestrutura petrolífera, assumindo o controle total de seus mercados de petróleo e gás, assim como fizemos com a Venezuela, o que está funcionando brilhantemente tanto para a Venezuela quanto para os Estados Unidos da América", escreveu.

Este será o terceiro dia de ataque seguido ao território iraniano, apesar do cessar-fogo vigente entre os dois países. Em razão desta ofensiva, o Irã anunciou que o Estreito de Ormuz está completamente fechado "até novo aviso".

A Casa Branca justificou a primeira onda de ataques, na terça-feira (9), como resposta à derrubada de um helicóptero Apache pelo Irã. Ao anunciar os bombardeios da noite de quarta-feira (10), o Comando Central dos Estados Unidos afirmou que o objetivo dos ataques era atingir as capacidades de vigilância militar, sistemas de comunicação e instalações de defesa aérea iranianas.

"Os ataques são uma resposta à agressão injustificada e contínua do Irã. As forças americanas permanecem vigilantes, letais e prontas para agir", afirmou a Casa Branca em nota.

Em um comunicado emitido pelo Ministério das Relações Exteriores do Irã nesta quinta-feira, o órgão diz que o cessar-fogo de quase dois meses se tornou "praticamente sem sentido" e condenou os ataques americanos.

"Os ataques ilegais e criminosos perpetrados pelos Estados Unidos nas últimas horas não apenas constituem uma violação flagrante... mas também tornam o cessar-fogo praticamente sem sentido", diz o texto. A nota continua afirmando que "a responsabilidade pelas consequências extremamente graves desse ato criminoso recai sobre os líderes dos Estados Unidos".