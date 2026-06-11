Trump afirma que "EUA atacarão o Irã com muita força" nesta quinta-feira

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou que o país irá atacar o Irã "com muita força" na noite desta quinta-feira (11). Na rede Truth Social, o líder afirmou que pretende assumir o controle de toda a infraestrutura de petróleo e gás do país do Oriente Médio.
Trump ainda revelou que pretende fazer com o Irã o mesmo que fez com a Venezuela, após a prisão de Nicolás Maduro. A tensão cresce no dia de abertura da Copa do Mundo, que tem os Estados Unidos como uma das três sedes e recebe inclusive jogos da seleção do Irã na primeira fase.
"Os Estados Unidos atacarão o Irã (cuja Marinha, Força Aérea, Radar, Defesa Antiaérea e todas as outras formas de defesa, juntamente com a maior parte de sua capacidade ofensiva, foram destruídas) com muita força esta noite. Em algum momento, num futuro não muito distante, tomaremos a Ilha de Kharg e outros pontos de infraestrutura petrolífera, assumindo o controle total de seus mercados de petróleo e gás, assim como fizemos com a Venezuela, o que está funcionando brilhantemente tanto para a Venezuela quanto para os Estados Unidos da América", escreveu.
Este será o terceiro dia de ataque seguido ao território iraniano, apesar do cessar-fogo vigente entre os dois países. Em razão desta ofensiva, o Irã anunciou que o Estreito de Ormuz está completamente fechado "até novo aviso".
A Casa Branca justificou a primeira onda de ataques, na terça-feira (9), como resposta à derrubada de um helicóptero Apache pelo Irã. Ao anunciar os bombardeios da noite de quarta-feira (10), o Comando Central dos Estados Unidos afirmou que o objetivo dos ataques era atingir as capacidades de vigilância militar, sistemas de comunicação e instalações de defesa aérea iranianas.
"Os ataques são uma resposta à agressão injustificada e contínua do Irã. As forças americanas permanecem vigilantes, letais e prontas para agir", afirmou a Casa Branca em nota.
Em um comunicado emitido pelo Ministério das Relações Exteriores do Irã nesta quinta-feira, o órgão diz que o cessar-fogo de quase dois meses se tornou "praticamente sem sentido" e condenou os ataques americanos.
"Os ataques ilegais e criminosos perpetrados pelos Estados Unidos nas últimas horas não apenas constituem uma violação flagrante... mas também tornam o cessar-fogo praticamente sem sentido", diz o texto. A nota continua afirmando que "a responsabilidade pelas consequências extremamente graves desse ato criminoso recai sobre os líderes dos Estados Unidos".
À emissora Fox News, Trump disse ter conversado com autoridades iranianas, que supostamente "teriam pedido para que os bombardeios parassem". Segundo ele, Israel não agiu em conjunto na missão. Teerã negou que tais conversas tenham ocorrido.