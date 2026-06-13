Trump afirma que acordo com Irã será assinado no domingo e Estreito de Ormuz permanecerá aberto

Trump falou sobre acordo em uma rede social. KENT NISHIMURA / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que no domingo (14) será assinado um acordo com o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

Em publicação neste sábado (13) na Truth Social, Trump também disse que o Estreito de Ormuz ficará "aberto para todos" (leia a íntegra abaixo). A república islâmica não confirmou a data.

Após semanas de negociações em impasse, Washington e Teerã deram a entender nos últimos dias que estão próximos de um acordo para encerrar o conflito iniciado em 28 de fevereiro com a ofensiva conjunta de Israel e dos Estados Unidos contra a república islâmica.

O primeiro a dizer que o acordo era iminente foi Shehbaz Sharif, primeiro-ministro do Paquistão, país mediador entre as partes.

"Estamos mais perto do que nunca de um acordo de paz. Como se espera que ele seja concluído nas próximas 24 horas, o Paquistão se prepara para a assinatura eletrônica (...) imediatamente depois, seguida de conversas técnicas na próxima semana", afirmou na rede X.

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Urânio

Sobre o urânio enriquecido, outro ponto das negociações, o magnata republicano assegura que os Estados Unidos irão recuperá-lo do Irã "no momento oportuno". Até agora, Washington afirmava que qualquer acordo deveria levar ao "desmantelamento" do programa nuclear iraniano e permitir a recuperação do material para destruí-lo e retirá-lo do país.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã fala em um acordo "nos próximos dias", mas não no domingo, segundo a agência estatal de notícias Irna.

As versões do possível acordo publicadas pelos meios de comunicação iranianos e por Washington divergem.

O chanceler iraniano, Abbas Araghchi, lembrou que "enquanto não houver sido concluído um acordo completo [...] não será possível afirmar com certeza que foi encontrado um terreno de entendimento".

Segundo ele, o acordo prevê o levantamento do bloqueio americano aos portos iranianos e uma nova forma de administrar o Estreito de Ormuz, via estratégica para o comércio mundial de hidrocarbonetos, controlada por Teerã desde o início da guerra.

Leia a íntegra da publicação de Trump

"O acordo de Barack Hussein Obama com o Irã, o JCPOA, era um caminho fácil, bonito e tranquilo para uma arma nuclear, que o Irã teria obtido há seis anos e teria usado muito antes de agora. Meu acordo com o Irã é exatamente o oposto: UM MURO CONTRA QUALQUER ARMA NUCLEAR! Na verdade, eles não querem mais uma arma nuclear, nem terão uma, seja por compra, desenvolvimento ou qualquer outra forma de obtenção.

O acordo está programado para ser assinado amanhã e, imediatamente após a assinatura, o Estreito de Ormuz estará ABERTO A TODOS. Nosso relacionamento com o Irã é muito diferente e melhor do que o que administrações anteriores tiveram. Ao contrário das centenas de bilhões de dólares pagos por Obama a eles, incluindo 1,7 bilhão de dólares em dinheiro vivo, nenhum dinheiro será trocado.

No momento apropriado, quando tudo estiver calmo, entraremos e recolheremos o “pó nuclear”, enterrado profundamente sob poderosas montanhas de granito afundadas, graças aos nossos bombardeiros B-2 e seus brilhantes pilotos, e o diluiremos e destruiremos, seja no Irã ou nos Estados Unidos.

Esperamos trabalhar com o Irã e com todo o Oriente Médio por muito tempo no futuro. Esperamos que esse processo transcorra rapidamente, de forma fácil e tranquila. Se não acontecer, temos a alternativa definitiva, que esperamos nunca mais precisar usar.