Trump acha que pode 'fazer algo' sobre conflito na Ucrânia

O presidente americano, Donald Trump, afirmou, nesta segunda-feira (15), que "talvez" possa "fazer algo" em relação à guerra na Ucrânia, já que seus homólogos russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Vladimir Zelensky, estão "abertos a isso".

"Ontem tivemos uma conversa muito boa com o presidente Zelensky e com o presidente Putin, e vejo que talvez possamos fazer algo ali. Realmente acredito nisso, de verdade. Ambos estão abertos a isso", afirmou.

Trump deu essas declarações no início de uma reunião bilateral com seu homólogo francês, Emmanuel Macron, antes da cúpula de três dias dos líderes do G7, grupo de grandes economias industrializadas, na cidade francesa de Evian.

Os líderes europeus e do Canadá também buscam lembrar Trump da importância de pressionar a Rússia a aceitar uma paz nos termos da Ucrânia, mais de quatro anos após a invasão de seu vizinho.

Zelensky, que deve viajar a Evian na terça-feira (16), afirmou nesta segunda-feira que propôs um encontro com seu homólogo russo, Vladimir Putin, durante o G7, mas que Moscou "não está preparada" para negociar o fim da guerra.

Ao menos 11 pessoas morreram nesta segunda-feira na Ucrânia em um novo ataque massivo russo, especialmente intenso contra Kiev, onde a emblemática catedral ortodoxa da Dormição pegou fogo.

A cúpula do G7 acontece horas depois de um acordo entre Estados Unidos e Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio, iniciada em 28 de fevereiro, e reabrir o Estreito de Ormuz, essencial para o comércio mundial de hidrocarbonetos.