Tribunal de apelações dos EUA mantém condenação contra magnata das criptomoedas

Um tribunal de apelações de Nova York confirmou, nesta sexta-feira (12), a sentença de 25 anos de prisão por fraude contra o magnata das criptomoedas Sam Bankman-Fried.

O cofundador, de 34 anos, da plataforma de criptomoedas FTX cumpre pena em uma prisão federal dos Estados Unidos após ser condenado em 2023 por fraude, peculato e conspiração criminosa.

Além da pena de prisão, o tribunal ordenou o confisco dos bens de Bankman-Fried, conhecido por suas iniciais SBF, avaliados em 11 bilhões de dólares (55,9 bilhões de reais).

O tribunal de apelações também rejeitou o recurso do condenado contra o confisco.

Bankman-Fried desviou bilhões de dólares de clientes para sua conta de cobertura pessoal, Alameda Research, que ele então usou para fazer investimentos de risco.

A ascensão meteórica de Bankman-Fried desmoronou com o colapso da FTX, após uma onda de saques por parte dos clientes.

Quando a empresa se declarou em quebra, aproximadamente 9 bilhões dólares desapareceram de suas contas (45,7 bilhões de reais).

Apesar dos argumentos apresentados no recurso, "as provas do governo contra ele eram, para dizer o mínimo, sólidas", afirmou o tribunal em sua decisão.

Bankman-Fried também solicitou um indulto ao presidente Donald Trump, mas, em entrevista ao The New York Times em janeiro, o bilionário republicano disse que não tinha intenção de concedê-lo.