Treze mortos em explosão em complexo de gás no Catar

Treze pessoas, de nacionalidade indiana e paquistanesa, morreram e outras 66 ficaram feridas em uma explosão em um complexo de gás no Catar, informou nesta segunda-feira (22) o ministro catari da Energia, Saad al-Kaabi.

A explosão ocorreu na noite de domingo na área de Ras Laffan, onde se encontra o maior centro de produção de gás natural liquefeito (GNL) do mundo.

Trata-se de um "acidente e não de sabotagem ou de um ato hostil" e "não afetará em nada nossas exportações para o resto do mundo", acrescentou o ministro.

As instalações estavam fora de serviço desde dezembro para manutenção e haviam voltado a operar apenas dois dias antes da explosão, acrescentaram as autoridades.

Um jornalista da AFP viu chamas iluminando o céu e uma coluna de fumaça durante a noite.

O complexo de Ras Laffan foi danificado durante os ataques do Irã contra seus vizinhos do Golfo em retaliação à ofensiva israelense-americana.

Segundo a QatarEnergy, a instalação de Barzan tem capacidade de produção de 1,4 bilhão de pés cúbicos padrão de gás comercializável por dia. Esse gás é usado para abastecer usinas de energia, usinas de dessalinização e indústrias locais.

A instalação também tem capacidade para produzir etano, condensados, gás liquefeito de petróleo e enxofre para os mercados locais e para exportação.

A QatarEnergy detém 93% da propriedade e a empresa americana ExxonMobil, 7%, segundo o site da empresa americana.