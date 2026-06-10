Três tripulantes indianos desaparecidos após disparo dos EUA contra petroleiro em frente a Omã

A Índia anunciou nesta quarta-feira (10) que três tripulantes indianos estavam desaparecidos após um ataque reivindicado pelos Estados Unidos contra um petroleiro na costa de Omã que, segundo Washington, tentava romper o bloqueio americano ao Irã.

"Dos 24 tripulantes indianos a bordo, até o momento 21 foram resgatados e, segundo as informações disponíveis, três continuam desaparecidos", declarou em comunicado o Ministério das Relações Exteriores da Índia, referindo-se ao navio Settebello.

"Os ataques contra o transporte marítimo na região são profundamente preocupantes e são consequência direta do conflito em curso na área. Reiteramos nosso apelo por uma desescalada imediata", acrescentou.

Posteriormente, o Exército dos Estados Unidos afirmou que uma de suas aeronaves de combate disparou contra o petroleiro no golfo de Omã, inutilizando a embarcação quando ela tentava transportar petróleo proveniente do Irã.

O Comando dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom) informou no X que suas forças dispararam "munições de precisão" contra "a casa de máquinas" do navio "depois que a tripulação desobedeceu repetidamente às instruções das forças americanas".

O comando identificou a embarcação como o M/T Settebello, de bandeira de Palau.

A Índia convocou o encarregado de negócios dos Estados Unidos em Nova Délhi para apresentar um "protesto firme" contra o ataque, declarou à AFP uma alta autoridade do governo indiano.

Desde o início da guerra no Oriente Médio, no fim de fevereiro, o Irã bloqueia quase completamente o Estreito de Ormuz, uma rota marítima fundamental para o abastecimento mundial de hidrocarbonetos.

Por sua vez, os Estados Unidos também impuseram seu próprio bloqueio aos portos iranianos.

Anteriormente, a agência britânica de segurança marítima United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) informou sobre um incidente a 20 milhas náuticas a nordeste da cidade de Sohar e indicou que o navio havia comunicado uma vítima fatal e dois tripulantes desaparecidos.

"As autoridades locais indicaram que um petroleiro havia relatado um incêndio em sua casa de máquinas e estavam no local para ajudar na evacuação da tripulação", afirmou a UKMTO.

A empresa britânica de segurança marítima Vanguard informou ter recebido relatos de que o petroleiro Settebello havia "transmitido um pedido de socorro indicando que sua casa de máquinas havia sido atingida por um míssil" na costa de Sohar, no golfo de Omã, e que um incêndio havia se iniciado a bordo.