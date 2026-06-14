Três mortos em colisão entre catamarã e veleiro na Croácia

Três pessoas morreram e outra está desaparecida após uma colisão neste domingo (14), no litoral da Croácia, entre um catamarã com mais de 100 passageiros a bordo, informaram as autoridades locais.

O acidente ocorreu entre as ilhas de Solta e Brac, na Croácia, quando um "barco de passageiros operado por uma empresa privada croata colidiu com um veleiro com bandeira francesa, que posteriormente afundou", informou o Ministério do Mar e dos Transportes da Croácia.

Um total de 118 passageiros e sete tripulantes estavam a bordo do catamarã.

Oito pessoas estavam a bordo do veleiro: três morreram, outra foi relatada como desaparecida e os quatro passageiros restantes foram resgatados no mar.

As autoridades não divulgaram a nacionalidade das vítimas, mas o jornal regional Slobodna Dalmacija informou, citando fontes não oficiais, que as vítimas eram tchecas.