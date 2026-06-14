Três mortos em bombardeios israelenses no sul de Beirute

A Defesa Civil do Líbano informou neste domingo (14) que três pessoas morreram após bombardeios israelenses no sul de Beirute, horas depois de Israel anunciar ataques nos subúrbios da capital, considerados um reduto do movimento pró-Irã Hezbollah.

Em um comunicado, a agência afirma que "os corpos de três mártires foram retirados dos escombros e seis feridos foram levados ao hospital após o bombardeio", que aconteceu na região de Ghobeiry.

Mais cedo, Israel anunciou ataques contra a periferia sul de Beirute pela segunda vez em uma semana, assim como no sul do país, depois de afirmar que três drones lançados a partir do Líbano atingiram seu território.

O Exército efetuou ataques "no bairro de Dahiyeh, em Beirute (...) em resposta aos disparos do Hezbollah contra território israelense", declarou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em um comunicado conjunto com o ministro da Defesa, Israel Katz.

"Israel não vai tolerar nenhum ataque contra seu território", acrescenta a nota.

O Exército afirmou que efetuou "ataques de precisão" contra uma instalação do Hezbollah no sul de Beirute.

A agência oficial libanesa NNA também relatou um bombardeio em Ghobeiry. Um correspondente da AFP ouviu explosões procedentes da área.

Pouco antes, três drones supostamente lançados pelo Hezbollah a partir do Líbano atingiram o norte de Israel, sem provocar vítimas, segundo o Exército israelense.

Os ataques podem colocar em risco a assinatura de um acordo para acabar com a guerra no Oriente Médio, cuja assinatura o presidente americano Donald Trump havia anunciado para domingo.

O Irã já havia advertido Israel que atacar a capital libanesa constituía uma linha vermelha, argumento que utilizou para justificar os lançamentos de mísseis contra o Estado hebreu há uma semana.

Israel e Hezbollah estão em guerra desde 2 de março, quando o movimento xiita lançou projéteis contra o Estado hebreu em solidariedade ao seu patrocinador, o Irã, atacado dois dias antes pelos Estados Unidos e pelo Exército israelense.

Desde meados de abril, uma trégua entre as duas partes está, em tese, em vigor, mas as hostilidades prosseguiram.

Israel, que atacou centenas de alvos do Hezbollah, ocupa uma parte do sul do Líbano e, segundo depoimentos de moradores e fotografias da AFP, destruiu várias localidades na região.

O Irã exige que o acordo que está sendo negociado com os Estados Unidos para acabar com a guerra iniciada em 28 de fevereiro inclua o Líbano.