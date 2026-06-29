Três bombeiros morrem em incêndios florestais no oeste dos EUA

Três bombeiros morreram nos Estados Unidos enquanto combatiam incêndios florestais intensos na fronteira entre Utah e Colorado, alimentados por altas temperaturas, ventos fortes e baixa umidade.

As condições climáticas perigosas agravam uma temporada de incêndios florestais já prejudicada por níveis historicamente baixos de neve, com mais de uma dúzia de focos de incêndio queimando milhares de hectares em ambos os estados.

Cinco bombeiros ficaram presos no incêndio durante o fim de semana; três perderam a vida e outros dois receberam tratamento para queimaduras, informou o Serviço de Incêndios Florestais dos EUA em um comunicado.

O governador de Utah, Spencer J. Cox, anunciou a proibição de fogos de artifício durante o feriado do Dia da Independência, em 4 de julho, enquanto o governador do Colorado, Jared Polis, declarou estado de emergência para apoiar os esforços de combate aos incêndios.

O aquecimento global causado pela atividade humana prolonga as temporadas de incêndio e leva a incêndios mais intensos, dizem os cientistas.