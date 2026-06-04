Trem de pouso de avião colapsa e deixa feridos na Alemanha

O trem de pouso de um Boeing 787-9 Dreamliner da Lufthansa colapsou e a aeronave inclinou-se sobre o nariz quando estava prestes a embarcar passageiros no aeroporto de Frankfurt nesta quinta-feira (4), deixando vários funcionários feridos, informou a companhia aérea alemã.

O incidente ocorreu às 12h45 (7h45 de Brasília), pouco antes de os passageiros embarcarem na aeronave, que deveria voar para Los Angeles.

O trem de pouso dianteiro "recolheu-se de forma inesperada enquanto o avião estava estacionado", disse uma porta-voz da companhia à AFP.

Membros da tripulação e funcionários de solo estavam a bordo, e vários deles ficaram feridos e receberam atendimento médico, informou a empresa.

Outro porta-voz da Lufthansa disse à AFP na noite desta quinta-feira que os feridos sofreram apenas lesões leves. Eles foram levados ao hospital para tratamento.

O voo para Los Angeles foi cancelado.

"Neste momento, especialistas estão no local inspecionando a aeronave", informou a Lufthansa nesta quinta-feira.

Espera-se que o avião seja levado ainda na noite desta quinta-feira para um hangar, "onde serão realizadas novas inspeções antes que a aeronave seja reparada", acrescentou a companhia.

Segundo o site Aerotelegraph, o avião danificado tem apenas um ano de uso e foi entregue à Lufthansa em janeiro.