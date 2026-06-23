Torre Eiffel fechará mais cedo devido à onda de calor

A Torre Eiffel fechará mais cedo nesta terça-feira (23) devido a uma onda de calor, informou a empresa que opera o monumento, o mais visitado do mundo.

"Somos obrigados a nos adaptar às altas temperaturas; a prioridade é a segurança de nossas equipes e de nossos visitantes", explicou a empresa SETE.

A Dama de Ferro fechará às 16h, em vez de à 0h45, afirmou a companhia. Isso significa que o último acesso para visitar o monumento será às 12h15, e às 13h30 para os restaurantes.

Na alta temporada, ou seja, a partir de meados de junho, a Torre Eiffel abre das 9h à 0h45. No restante do ano, das 9h30 às 23h45.

Na quarta-feira (24), é "muito provável" que o monumento volte a fechar antes do horário habitual, segundo a SETE.

O local recebe cerca de 7 milhões de visitantes por ano, dos quais aproximadamente 75% são estrangeiros.

Há alguns dias, mais de 90% da população francesa está exposta a um calor extremo e excepcional.

A noite de segunda-feira (22) para terça-feira, com 21,6°C, foi a mais quente já registrada na França desde o início das medições de temperatura, em 1947, segundo o órgão meteorológico Météo-France.