Tiroteio em biblioteca na Califórnia deixa dois mortos e uma criança ferida; suspeito foi preso

Duas pessoas morreram e uma criança ficou gravemente ferida após um tiroteio em uma biblioteca na Califórnia na segunda-feira, 22. Um suspeito foi preso.

A polícia não divulgou o nome do detido nem detalhes sobre a motivação do crime. A força informou ainda que as identidades das vítimas fatais não serão divulgadas até que os respectivos familiares sejam localizados.

As autoridades acreditam que o atirador agiu sozinho.

O incidente aconteceu pouco depois das 17 horas (21 horas em Brasília). Assim que os policiais entraram na biblioteca, o suspeito fugiu pela porta dos fundos, mas foi pego por outros integrantes da força nos fundos do prédio.