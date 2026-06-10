Tiroteio deixa 12 mortos na África do Sul

Homens armados invadiram um assentamento informal perto de Johannesburgo e mataram 12 pessoas durante a noite, informou a polícia da África do Sul nesta quarta-feira (10).

O massacre aconteceu em uma área carente próxima a uma mina de ouro abandonada e - embora até o momento ninguém tenha sido detido - a polícia suspeita de uma disputa entre grupos dedicados à mineração ilegal.

Este foi o tiroteio em massa mais recente no país africano assolado pela criminalidade, que registra a média de mais de 60 homicídios por dia.

O ataque aconteceu pouco antes da meia-noite de terça-feira, depois que mais de 10 suspeitos chegaram ao local em um veículo, disse uma porta-voz da polícia.

"Supostamente, eles ingressaram no assentamento informal pelas duas entradas e se deslocaram pela área, abrindo fogo contra moradores e membros da comunidade em vários pontos, antes de fugir do local no mesmo veículo", disse a mesma fonte.

"As investigações preliminares revelam que 12 pessoas morreram em consequência do ataque. Oito homens adultos e três mulheres adultas foram declarados mortos no local", disse o coronel Dimakatso Nevhuhulwi. Uma pessoa morreu no hospital.

Nevhuhulwi afirmou que a motivação ainda não foi determinada e, até o momento, nenhuma detenção foi efetuada.

O ataque aconteceu no assentamento Cleveland, a quase seis quilômetros ao leste do centro de Johannesburgo, a capital econômica da África do Sul.

"Como vocês sabem, o local fica perto da área de mineração legal. Temos suspeitas a respeito", acrescentou o comissário provincial, tenente-general Tommy Mthombeni.

Os garimpeiros clandestinos consolidaram sua presença em assentamentos ao redor de Johannesburgo. Impulsionados pela pobreza e pelo desemprego, os "zama-zamas" (que em zulu significa "os que tentam") descem aos poços abandonados pelas empresas em busca de ouro.

A África do Sul tem muitas armas de fogo legais e ilegais, e os tiroteios são frequentes, muitas vezes alimentados pela rivalidade entre gangues e pela concorrência entre negócios informais.

Em dezembro, em um incidente vinculado à rivalidade entre organizações dedicadas à mineração ilegal, nove pessoas foram mortas a tiros em um bar no bairro de Bekkersdal, a quase 40 km de Johannesburgo.