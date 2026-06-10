Tiroteio deixa 12 mortos na África do Sul

Homens armados invadiram um assentamento informal perto de Johannesburgo e mataram 12 pessoas durante a noite, informou a polícia da África do Sul nesta quarta-feira (10).
O massacre aconteceu em uma área carente próxima a uma mina de ouro abandonada e - embora até o momento ninguém tenha sido detido - a polícia suspeita de uma disputa entre grupos dedicados à mineração ilegal.
Este foi o tiroteio em massa mais recente no país africano assolado pela criminalidade, que registra a média de mais de 60 homicídios por dia.
O ataque aconteceu pouco antes da meia-noite de terça-feira, depois que mais de 10 suspeitos chegaram ao local em um veículo, disse uma porta-voz da polícia.
"Supostamente, eles ingressaram no assentamento informal pelas duas entradas e se deslocaram pela área, abrindo fogo contra moradores e membros da comunidade em vários pontos, antes de fugir do local no mesmo veículo", disse a mesma fonte.
"As investigações preliminares revelam que 12 pessoas morreram em consequência do ataque. Oito homens adultos e três mulheres adultas foram declarados mortos no local", disse o coronel Dimakatso Nevhuhulwi. Uma pessoa morreu no hospital.
Nevhuhulwi afirmou que a motivação ainda não foi determinada e, até o momento, nenhuma detenção foi efetuada.
O ataque aconteceu no assentamento Cleveland, a quase seis quilômetros ao leste do centro de Johannesburgo, a capital econômica da África do Sul.
"Como vocês sabem, o local fica perto da área de mineração legal. Temos suspeitas a respeito", acrescentou o comissário provincial, tenente-general Tommy Mthombeni.
Os garimpeiros clandestinos consolidaram sua presença em assentamentos ao redor de Johannesburgo. Impulsionados pela pobreza e pelo desemprego, os "zama-zamas" (que em zulu significa "os que tentam") descem aos poços abandonados pelas empresas em busca de ouro.
A África do Sul tem muitas armas de fogo legais e ilegais, e os tiroteios são frequentes, muitas vezes alimentados pela rivalidade entre gangues e pela concorrência entre negócios informais.
Em dezembro, em um incidente vinculado à rivalidade entre organizações dedicadas à mineração ilegal, nove pessoas foram mortas a tiros em um bar no bairro de Bekkersdal, a quase 40 km de Johannesburgo.
* AFP