Terremotos na Venezuela: imagens mostram destruição após tremores 

Dois terremotos atingiram a Venezuela nesta quarta-feira (24) e deixaram pelo menos 188 mortos, mais de 1.500 feridos, edifícios destruídos e cidades sem energia elétrica. Segundo o Serviço Sismológico dos Estados Unidos (USGS), abalo sísmico de magnitude 7,5 foi o mais forte registrado no país desde 1900.

O primeiro terremoto, de magnitude 7,2, ocorreu às 19h04min (no horário de Brasília). Seu epicentro foi a 21 km a oeste de Morón, no norte do país, segundo o USGS.

Menos de um minuto depois, a poucos quilômetros de distância, um tremor mais forte, de magnitude 7,5, foi registrado.

Impacto em outras regiões

Alertas de tsunami foram emitidos e depois cancelados para as regiões situadas em um raio de 300 quilômetros do epicentro do terremoto, incluindo Porto Rico e Ilhas Virgens Americanas.

O terremoto também foi sentido na Colômbia. Fontes locais afirmam que na capital da Colômbia, Bogotá, luminárias balançaram, alarmes soaram e alguns moradores evacuaram prédios por precaução.

O órgão de gestão de riscos da Colômbia informou inicialmente que não houve emergências e descartou um alerta de tsunami.

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Tremores sentidos no Brasil

O terremoto na Venezuela foi sentido em alguns pontos do Brasil. Segundo o g1, há relatos de impactos em Belém, Amazonas, Roraima e Amapá. Luminárias e móveis sacudiram com o tremor em imóveis de diversas regiões da capital do Amazonas.

Não há informações sobre feridos ou danos a estruturas em Manaus. Prédios da cidade chegaram a ser evacuados.

Nas redes sociais, o Itamaraty afirmou que o governo brasileiro "tomou conhecimento dos fortes tremores de terra", inclusive, em países vizinhos da Venezuela, "como o Brasil".