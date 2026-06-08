Terremoto nas Filipinas deixa ao menos 32 mortos e 134 feridos

Pelo menos 32 pessoas morreram nesta segunda-feira (8) — noite de domingo (7) pelo horário de Brasília — após um forte terremoto de magnitude 7.8 atingir o sul das Filipinas, onde vários prédios desabaram e alertas de tsunami foram emitidos, disseram as autoridades.

Ao menos uma dúzia de pessoas continuam desaparecidas, enquanto 134 ficaram feridas, segundo a autoridade de gestão de desastres.

As autoridades chegaram a pedir aos moradores das áreas costeiras que procurassem locais mais elevados diante do temor de tsunamis provocados pelo terremoto, cujo epicentro foi localizado a 24 quilômetros a oeste da ilha de Mindanao. O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico (CATP) advertiu para possíveis ondas ao longo das costas das Filipinas, Indonésia, Palau, Taiwan e Papua-Nova Guiné. Após três horas, o CATP cancelou o alerta de tsunami.

"Vários edifícios desabaram, algumas casas também desabaram", declarou o sargento Robert Dagon, da polícia da Cidade de General Santos. As autoridades informaram que estavam verificando os relatos de mais vítimas.

O tremor teve o seu epicentro no mar, a 35 quilômetros de profundidade, perto de Mindanao, segundo o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS). Vários tremores secundários sacudiram a região quase duas horas após o terremoto, o mais intenso deles de 6,5 graus de magnitude, de acordo com o USGS.

Vídeos publicados no Facebook mostram o desabamento de um shopping na Cidade de General Santos, de 720 mil habitantes. Outro vídeo mostra o desabamento do prédio de uma escola.

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O presidente filipino, Ferdinand Marcos, ordenou a suspensão das aulas nas áreas afetadas de Mindanao e pediu aos moradores que se afastassem das zonas costeiras.

— Sigam para áreas elevadas. Não esperem. A vida de vocês é mais importante do que qualquer coisa que deixem para trás — declarou Marcos.

Terremotos são frequentes nas Filipinas, um vasto arquipélago situado no "Círculo de Fogo" do Pacífico, uma região de intensa atividade sísmica.

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Filipinas no Google Trends em função do terremoto. Google Trends / Reprodução