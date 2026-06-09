Terremoto nas Filipinas provocou 41 mortes e dezenas de feridos

Vários feridos foram atendidos ao ar livre sob um calor sufocante nesta terça-feira (9), um dia após o terremoto que sacudiu o sul das Filipinas e deixou pelo menos 41 mortos e milhares de desabrigados.

O tremor de 7,8 graus de magnitude aconteceu às 7h37 de segunda-feira (20h37 de Brasília, domingo), com epicentro no mar, a 35 quilômetros de profundidade, perto da ilha de Mindanao.

Na província de Sarangani, uma das mais afetadas, algumas áreas são acessíveis apenas por helicóptero. E os tremores secundários dificultam o trabalho das equipes de resgate.

"Ainda há tremores secundários, então as equipes de resgate estão sendo muito cautelosas. É um desafio", declarou em uma entrevista coletiva o coordenador da Defesa Civil regional, Rodrigo Sosmena.

Vários tremores sacudiram a região após o terremoto inicial.

Segundo fontes provinciais entrevistadas pela AFP, o balanço do terremoto subiu nesta terça-feira para 41 mortos. O balanço de segunda-feira era de 35 vítimas fatais.

Perto de um hospital de General Santos, a maior cidade da região, uma equipe médica atendeu uma mulher que deu à luz ao ar livre.

Na área de Glan, onde um deslizamento de terra soterrou casas e deixou ao menos 13 mortos, uma funcionária de um hospital informou que mais de 60 pacientes estavam sendo atendidos na rua por medo dos tremores secundários.

"O hospital sofreu muitos danos", declarou a funcionária do estabelecimento. A prefeitura "decidiu que não poderíamos utilizar o prédio".

Em General Santos, as equipes de resgate retomaram as buscas - após uma pausa noturna - para tentar localizar dois funcionários de uma mercearia cujo teto desabou.

Repórteres da AFP viram cães farejadores e seus guias em pilhas de cimento e barras de metal retorcidas. Nas imediações, uma embarcação da Guarda Costeira patrulhava a área em busca de duas pessoas desaparecidas.

O terremoto de segunda-feira provocou muitos danos e cenas de pânico.

Um vídeo divulgado nas redes sociais e verificado pela AFP mostra o desabamento de um shopping center em General Santos.

O tremor provocou ordens de saída dos moradores em áreas costeiras do sul das Filipinas e na vizinha Indonésia. Um alerta tsunami foi emitido e suspenso algumas horas depois.