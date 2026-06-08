Terremoto de magnitude 7,8 nas Filipinas mata 12 pessoas, destrói edifícios e provoca tsunami

Um terremoto de magnitude 7,8 abalou o sul das Filipinas nesta segunda-feira, 8, deixando ao menos 12 pessoas mortas, ferindo mais de 200 e danificando edifícios. O tremor também provocou um tsunami de 1 metro ao longo de parte da costa do país, segundo autoridades locais.

"É um grande terremoto e estamos esperando danos e já temos alguns edifícios danificados, com base em vídeos que vimos", o diretor do Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia, Teresito Balcolol. O tsunami não provocou danos. Fonte: Associated Press.