Terremoto de magnitude 7,8 atinge área próxima ao sul das Filipinas (USGS)

Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu nesta segunda-feira (8) uma área próxima à costa sul das Filipinas e gerou alertas regionais de tsunami, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O sismo teve seu epicentro no mar, a 35 quilômetros de profundidade, perto da ilha meridional de Mindanao, segundo o USGS.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico advertiu sobre possíveis ondas "nas próximas três horas" ao longo das costas das Filipinas, Indonésia, Palau, Taiwan e Papua-Nova Guiné.