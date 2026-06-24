Terremoto de magnitude 7,1 na Venezuela provoca desabamento de prédios em Caracas

Um forte terremoto de magnitude 7,1 atingiu a Venezuela na noite de quarta-feira, 24, causando o desabamento de prédios na capital, Caracas.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o epicentro do terremoto foi a oeste da comunidade de Morón, localizada na costa caribenha do país, a cerca de 168 quilômetros (104 milhas) a oeste de Caracas. O tremor teve uma profundidade de 13 quilômetros (8 milhas).

Em Caracas, moradores evacuaram prédios que balançavam e permaneceram do lado de fora, muitos visivelmente chocados ao verem paredes inteiras desabadas, deixando móveis à mostra da rua. Colunas de poeira também podiam ser vistas em dois bairros da capital.

O ministro do Interior, Diosdado Cabello, afirmou que o terremoto foi sentido em vários estados, acrescentando que o bairro de Altamira, em Caracas, apresentava "situações alarmantes", com casas e prédios desabados. Ele pediu à população que permanecesse ao ar livre, pois tremores secundários poderiam causar mais danos a algumas estruturas.