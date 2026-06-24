Terremotos de alta magnitude deixam destruição e mortes na Venezuela 

Dois terremotos, de magnitude 7,5 e 7,2, atingiram a Venezuela nesta quarta-feira (24) causando estragos em Caracas. Os tremores foram confirmados pelo Serviço Sismológico dos Estados Unidos (USGS). Em comunicado, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, "emergência nacional".

Os tremores deixaram pelo menos 164 mortos e 971 feridos. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, atualizou o balanço na manhã de quinta-feira (25).

Conforme a presidente interina da Venezuela, "dezenas de edifícios colapsaram" em diferentes regiões do país. A área mais afetada foi o Estado de La Guaira, segundo Delcy.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil (Itamaraty) informou que não há relatos sobre brasileiros atingidos até o momento.

Segundo informações divulgadas pelo USGS no X, o tremor teve seu epicentro 21 quilômetros a oeste de Morón e aconteceu por volta das 19h04min, no horário de Brasília.

De acordo com Delcy, o aeroporto de Maiquetía, principal do país, foi fechado devido a "danos graves". A presidente interina ainda anunciou a suspensão de aulas e de todos os serviços não essenciais no país. O objetivo é que as forças estejam direcionadas ao resgate das pessoas que estão sob os escombros.

O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, afirmou que as equipes de emergências foram mobilizadas para atender às ocorrências.

— Temos prédios, residências e casas que desabaram, e estamos cuidando da situação com todos os recursos de segurança e assistência civil disponíveis. Os bombeiros e a polícia foram mobilizados — disse Cabello à TV estatal.

Dados sísmicos classificam o terremoto como um dos mais fortes registrados na região. JUAN BARRETO / AFP

Gustavo Duque, prefeito do distrito de Chacao, na região metropolitana de Caracas, afirmou pelo menos 18 pessoas foram resgatadas com vida na região após o desabamento de um edifício.

Dezenas de pessoas saíram dos prédios na capital venezuelana e aguardaram na rua antes de voltar para seus escritórios e residências. Dados sísmicos classificam o terremoto como um dos mais fortes registrados na região nos últimos anos.

Impactos em outras regiões

Alertas de tsunami foram emitidos e depois cancelados para as regiões situadas em um raio de 300 quilômetros do epicentro do terremoto, incluindo Porto Rico e Ilhas Virgens Americanas.

O terremoto que causou cenas de tensão em Caracas foi registrado a 10 quilômetros de profundidade e também foi sentido na Colômbia.

Fontes locais afirmam que na capital da Colômbia, Bogotá, luminárias balançaram, alarmes soaram e alguns moradores evacuaram prédios por precaução.

O órgão de gestão de riscos da Colômbia informou inicialmente que não houve emergências e descartou um alerta de tsunami.

Tremores também são sentidos no Brasil

O terremoto na Venezuela foi sentido em alguns pontos do Brasil. Segundo o g1, há relatos de impactos em Belém, Amazonas, Roraima e Amapá. Luminárias e móveis sacudiram com o tremor em imóveis de diversas regiões da capital do Amazonas.

Não há informações sobre feridos ou danos a estruturas em Manaus. Prédios da cidade chegaram a ser evacuados.

Nas redes sociais, o Itamaraty afirmou que o governo brasileiro "tomou conhecimento dos fortes tremores de terra", inclusive, em países vizinhos da Venezuela, "como o Brasil".

"Por intermédio da Embaixada do Brasil em Caracas, o Itamaraty segue monitorando a situação. Não há, até o presente momento, notícia de cidadãos brasileiros atingidos pelos efeitos dos terremotos", escreveu na publicação.

Nota do Itamaraty na íntegra

"O governo brasileiro manifesta pesar pelas perdas causadas em decorrência dos terremotos que atingiram o território da Venezuela no dia de hoje, 24 de junho. Até o momento, os sismos resultaram em danos à infraestrutura local e deslocamento de contingentes populacionais.

O Brasil expressa solidariedade ao governo e ao povo da Venezuela e deseja pronta recuperação aos feridos.

Até o momento, não foram identificados brasileiros entre as vítimas. O plantão consular do Itamaraty permanece à disposição para prestar assistência a cidadãos brasileiros em situação de emergência. O plantão consular da Embaixada do Brasil em Caracas pode ser contatado por meio do telefone +58 414-3723337 e o plantão consular em Brasília, pelo telefone +55 (61) 98260-0610."

Estados Unidos vai enviar ajuda

Em publicação na rede Truth Social, Donald Trump afirmou que os Estados Unidos "estão prontos, dispostos e aptos" para ajudar a Venezuela. Segundo o presidente norte-americano, "os primeiros relatos não são bons".

Subsecretário interino do Departamento de Estado norte-americano, Jeremy Lewin disse que suprimentos médicos e humanitários serão enviados à Venezuela juntamente com equipes de busca e resgate.

"O Departamento de Estado já mobilizou uma equipe de assistência a desastres e um grupo de trabalho para entregar e coordenar assistência ao povo venezuelano", escreveu na rede social X.

Jogadora do Palmeira busca notícias da família

A meia-atacante venezuelana Melanie Andreina Chirinos Iscala, jovem de 17 que atua no Palmeiras, de São Paulo, revelou que não teve contato com a mãe e a irmã, que vivem na Venezuela, desde o terremoto.

"Esperando notícias de que vocês estão bem, não sei o que fazer mais para pedir ajuda com oração", escreveu no Instagram.