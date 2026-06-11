Tempestades e tornados derrubam rede elétrica e cancelam milhares de voos nos Estados Unidos

Tempestades severas que varreram o Meio-Oeste dos EUA deixaram centenas de milhares de clientes sem energia, danificaram edifícios e cancelaram voos, enquanto autoridades alertaram sobre uma nova rodada de tempestades severas e possíveis tornados até a noite desta quinta-feira, 11.

O Serviço Nacional de Meteorologia recebeu mais de uma dúzia de relatos de tornados na quarta-feira em todo o norte do Missouri, Iowa, Kansas e Illinois. Árvores e fios de utilidade pública foram derrubados em toda a região. O clima severo continuou nesta quinta com o Serviço Nacional de Meteorologia emitindo alertas de tornado para partes de Illinois, Indiana, Iowa, Missouri e Wisconsin.

Fortes tempestades atrasaram ou interromperam voos em aeroportos de algumas cidades, incluindo Chicago, Filadélfia e Newark, Nova Jersey. Mais de 1.000 voos de entrada e saída foram atrasados ou cancelados somente em Chicago, de acordo com o FlightAware, um site de rastreamento de voos.

O calor potencialmente perigoso e a alta umidade chegaram nesta quinta e devem continuar na sexta-feira para uma faixa da Costa Leste, do meio-Atlântico ao Nordeste, onde recordes diários de altas temperaturas podem ser quebrados em vários lugares, disse o serviço meteorológico. Esperam-se temperaturas na faixa dos 30ºC graus, mas com a umidade pode parecer 38ºC graus ou mais, disse o serviço.

A Filadélfia declarou uma emergência de saúde por calor, ativando centros de resfriamento, visitas domiciliares por equipes de campo, assistência a pessoas em situação de rua e outros serviços.

Autoridades da cidade de Nova York também estavam pedindo aos residentes que tomassem precauções, incluindo beber bastante água e encontrar um lugar fresco para ficar se não tiverem ar-condicionado.

A Commonwealth Edison Company, que fornece serviço elétrico em todo o norte de Illinois, disse que as tempestades derrubaram postes e fios. No X, escreveu que esperava "80% de restauração até sábado, 13 de junho, às 23h".