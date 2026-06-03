Suprema Corte dos EUA derruba medida e Alabama terá mapa eleitoral favorável aos republicanos

A Suprema Corte dos Estados Unidos permitiu, nesta terça-feira, 2, que o Estado do Alabama utilize um mapa eleitoral que favorece os republicanos nas eleições legislativas deste ano. A medida derruba decisão da semana passada que considerava o plano de redesenho dos distritos intencionalmente discriminatório com a população negra.

A autorização vem após a liderança republicana do Estado recorrer ao Supremo americano. Este é o mais recente desdobramento em uma onda de redesenho de distritos incentivada pelo presidente Donald Trump para tentar manter a maioria republicana na Câmara nas eleições de novembro.

Agora, o Alabama pode trocar o mapa eleitoral atual, que tem dois distritos de maioria negra, por um mapa que tem apenas um, dando aos republicanos vantagem para reconquistar cadeiras.

Na semana passada, o Tribunal Federal de primeira instância determinou que o Alabama utilizasse o mesmo mapa eleitoral das eleições de 2024, que elegeram dois democratas negros para o Congresso. A população negra é maioria em dois dos sete distritos congressionais do Estado.

No mês passado, a Suprema Corte já havia anulado um distrito eleitoral de maioria negra na Louisiana e enfraquecido a Lei Federal dos Direitos de Voto. A decisão levou os republicanos em vários estados do sul, incluindo o Alabama, a remodelarem os distritos eleitorais com grandes populações minoritárias que elegeram democratas.