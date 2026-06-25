Suprema Corte dos EUA bloqueia várias ações judiciais contra a Bayer/Monsanto por herbicida

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, nesta quinta-feira (25), a favor da gigante alemã Bayer, que busca anular dezenas de milhares de processos pelo suposto risco de câncer associado ao herbicida Roundup, fabricado por sua filial Monsanto.

Sete dos nove juízes da Corte decidiram que a fabricante não pode ser responsabilizada por não incluir um alerta de saúde adicional em seus produtos, pois isso violaria as regulamentações estabelecidas pelas autoridades federais dos EUA.

A Bayer, que adquiriu a Monsanto em 2018, comemorou a decisão e afirmou que "deve contribuir significativamente para o fim dos litígios relacionados ao Roundup após quase uma década de batalhas judiciais", declarou o grupo com sede em Leverkusen.

A gigante química já pagou mais de 10 bilhões de dólares (52 bilhões de reais) desde 2018 para resolver processos relacionados ao glifosato, o princípio ativo do Roundup, e reservou mais de 8 bilhões de dólares (41,6 bilhões de reais) para aqueles ainda pendentes.

Este caso perante a Suprema Corte dos EUA teve origem no caso John Durnell.

Em outubro de 2023, um júri do Missouri ordenou que a Monsanto pagasse a Durnell 1,25 milhão de dólares (6,5 milhões de reais) por um câncer que ele atribuiu à exposição ao herbicida.

No processo, Durnell alegou que o fabricante do herbicida não incluiu um alerta de saúde sobre as consequências do seu uso.

Esse veredicto desencadeou uma onda de processos contra a Bayer.

A Suprema Corte anulou as decisões de instâncias inferiores referentes ao Roundup.

A Agência de Proteção Ambiental (EPA) não exige nenhum alerta de câncer no Roundup, pois não considera o glifosato cancerígeno.

Essa substância continua sendo altamente controversa. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer da Organização Mundial da Saúde (OMS) a classifica como "provavelmente cancerígena".

As ações da Bayer, listadas na Bolsa de Valores de Frankfurt, subiram 15,69% por volta das 14h30 GMT (11h30 em Brasília).