Suprema Corte dos EUA autoriza Alabama a usar mapa eleitoral favorável aos republicanos

A Suprema Corte dos EUA permitiu que o Alabama use um mapa congressional que favorece os republicanos nas eleições deste ano, bloqueando uma decisão de um tribunal inferior de que o plano de redistritamento discrimina intencionalmente pessoas negras.

A ordem é o mais recente capítulo de uma onda de disputas sobre redistritamento, parte de um esforço mais amplo do presidente dos EUA, Donald Trump, para tentar manter a estreita maioria republicana na Câmara nas eleições de meio mandato de novembro. Ela veio um dia antes de um prazo importante que a governadora republicana Kay Ivey já havia prorrogado, no desejo do estado de usar o mapa em eleições primárias especiais em agosto.

A liderança republicana do Alabama recorreu à Suprema Corte na semana passada, no dia seguinte a um colegiado de três juízes ter se recusado a permitir que o estado usasse seu mapa preferido.

O tribunal inferior havia ordenado que o Alabama usasse o mesmo mapa desenhado pelo tribunal que foi utilizado nas eleições de 2024 e que enviou dois democratas negros ao Congresso. Residentes negros compõem maioria - ou quase - em dois dos sete distritos congressionais do estado. Fonte: Associated Press.