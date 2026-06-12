Suprema Corte americana bloqueia execução com gás nitrogênio no Alabama

A Suprema Corte dos Estados Unidos bloqueou na quinta-feira (11) a execução, no Alabama, de um condenado à morte com o uso de gás nitrogênio, em uma rara intervenção de última hora.

A decisão foi anunciada depois que um tribunal de instância inferior determinou que era provável que o método fosse inconstitucional.

O detento Jeffery Lee, de 49 anos, deveria ser executado na quinta-feira por hipóxia com gás nitrogênio pelo assassinato de duas pessoas durante um roubo em 1998.

Um juiz federal dos Estados Unidos decidiu na terça-feira contra o uso de gás nitrogênio para a execução da sentença. O estado do Alabama apresentou recurso à Suprema Corte.

"O pedido de suspensão ou anulação (...) enviado ao Tribunal foi rejeitado", afirmou a Suprema Corte em uma documento emitido na noite de quinta-feira.

Três dos nove juízes - Clarence Thomas, Samuel Alito e Neil Gorsuch - discordaram da decisão.

A ordem não apresentou nenhum motivo para a decisão, algo habitual nas resoluções de emergência.

A ONU denunciou o uso do gás nitrogênio como método de pena capital por considerá-lo cruel e desumano.

Desde o início do ano, 15 execuções foram efetuadas nos Estados Unidos: oito na Flórida, quatro no Texas, duas em Oklahoma e uma no Arizona.

A pena de morte foi abolida em 23 dos 50 estados dos Estados Unidos, enquanto outros três - Califórnia, Oregon e Pensilvânia - mantêm moratórias.