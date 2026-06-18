Suíça confirma negociações nesta sexta-feira sobre aplicação do acordo entre EUA e Irã

O Ministério das Relações Exteriores da Suíça confirmou nesta quinta-feira, 18, a realização das "primeiras negociações" nesta sexta-feira, 19, perto de Lucerna, sobre a aplicação do protocolo de acordo assinado por Estados Unidos e Irã.

"Continua previsto que Estados Unidos e Irã, assim como os mediadores, Paquistão e Catar, vão se reunir na sexta-feira em Bürgenstock para as primeiras negociações sobre a aplicação do acordo", anunciou o ministério.

O encontro foi anunciado na terça-feira, 16, e acontecerá em um hotel de luxo em Bürgenstock, uma região montanhosa na região central do país.

Trump e presidente do Irã assinam acordo para colocar fim à guerra

Na quarta-feira, 17, a Casa Branca confirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou o memorando de entendimento com o Irã, no Palácio de Versalhes, durante encontro com o presidente francês Emmanuel Macron após a cúpula do G7. O memorando traz pontos para encerrar a guerra no Oriente Médio.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, também indicou que o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, assinou "digitalmente" o documento.

"O texto do Memorando de Entendimento de Islamabad foi finalizado com as assinaturas dos presidentes. Agora é hora de testar a implementação deste acordo", disse Baghai, citado pela agência de notícias IRNA.

Na ocasião, o porta-voz acrescentou que uma cerimônia de assinatura presencial, prevista para esta sexta-feira, na Suíça, "não faria muito sentido". A Casa Branca não respondeu imediatamente a pedidos de comentários do jornal The New York Times sobre os planos para a cerimônia de assinatura.

Baghai também disse que as equipes de negociação de ambos os lados estariam na Suíça, sugerindo que as conversas previstas no memorando poderiam começar.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, e Mohammad Bagher Ghalibaf, principal negociador do Irã, assinaram o documento no domingo, 14, conforme informou um alto funcionário americano no início desta semana.

Alemanha prepara eventual missão no Estreito de Ormuz

O governo da Alemanha prepara aparentemente uma possível participação das Forças Armadas do país em uma missão internacional que tem como objetivo garantir a segurança da navegação no Estreito de Ormuz.

A Euronews cita informações da revista Spiegel de que o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Defesa já elaboraram um projeto de mandato do Parlamento Federal, que poderá ser aprovado em breve pelo executivo.

Segundo o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, no entanto, ainda não há uma decisão final sobre um possível destacamento. O Estreito de Ormuz é considerado uma via de navegação estratégica para o tráfego mundial de energia e mercadorias.