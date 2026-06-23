Starmer quer 'transição tranquila' após anunciar renúncia

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que anunciou na segunda-feira que deixará o cargo, deseja "uma transição o mais tranquila possível", ressaltou nesta terça-feira (23) seu porta-voz, enquanto duas figuras do Partido Trabalhista surgem na imprensa como possíveis concorrentes de Andy Burnham, favorito para sucedê-lo.

Burnham, até agora prefeito da Grande Manchester, é o único candidato declarado, após a desistência de um possível rival, o ex-ministro da Saúde Wes Streeting.

A vitória de Burnham na semana passada em uma eleição suplementar no norte da Inglaterra lhe permite disputar a liderança do Partido Trabalhista para, depois, chegar ao posto de chefe de Governo.

Burnham pode se tornar primeiro-ministro em 17 de julho, após um período de apresentação de candidaturas de 9 a 16 do mesmo mês. Dois nomes são mencionados na imprensa.

Um deles é Al Carns, ex-secretário de Estado das Forças Armadas, que renunciou em 11 de junho devido à falta de recursos de defesa. Carns declarou nesta terça-feira que deseja conhecer os planos políticos de Burnham antes qualquer decisão.

Darren Jones, secretário-chefe do Tesouro, aliado de Starmer e um dos principais membros do gabinete, está sendo incentivado por alguns deputados a se candidatar. Uma fonte próxima afirmou que ele mantém todas as opções em aberto até que Burnham apresente seus planos, embora considere "muito improvável" que apresente uma candidatura.