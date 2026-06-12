Starmer nomeia Dan Jarvis novo secretário de Defesa do Reino Unido

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, nomeou Dan Jarvis como secretário da Defesa, após a saída de John Healey em meio a uma disputa sobre financiamento militar.

"Meu primeiro dever é manter o povo britânico seguro, e sempre farei o que for necessário para proteger a nossa segurança nacional", afirmou Starmer em comunicado logo após a nomeação de Jarvis.

Healey renunciou inesperadamente hoje, afirmando que o governo não está disposto a gastar o suficiente com as Forças Armadas em um momento de "ameaças crescentes". A renúncia representou mais um golpe para o primeiro-ministro, Keir Starmer, já pressionado por colegas do Partido Trabalhista a deixar o cargo.

Starmer prometeu elevar os gastos do Reino Unido com defesa para 2,5% do PIB até 2027 e para 3% até 2035. Mas muitos nas Forças Armadas dizem que isso não é rápido o suficiente.

O Reino Unido e outros países-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) têm enfrentado pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, para aumentar os gastos militares. Trump há muito tempo questiona o valor da aliança militar e reclama que os Estados Unidos fornecem segurança a países europeus que não fazem a sua parte.