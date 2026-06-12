SpaceX tem estreia recorde na Bolsa de Valores

A SpaceX, empresa fundada por Elon Musk, estreou em Wall Street nesta sexta-feira (12), após a maior Oferta Pública Inicial (IPO) da história, com a promessa de seu fundador de levar a humanidade a Marte.

O histórico IPO, por meio do qual a empresa pretende arrecadar mais de 75 bilhões de dólares (386 bilhões de reais), deve tornar Musk o primeiro trilionário do mundo e dar início a uma série de grandes IPOs de empresas de inteligência artificial neste ano.

As primeiras negociações e o nível de demanda devem ser confirmados logo após a abertura do mercado Nasdaq em Nova York.

"A SpaceX quer poder levá-los à Lua, levá-los a Marte e, em última instância, além", declarou Musk durante um evento de lançamento na Starbase, no Texas, cercado por sua equipe.

"Estou absolutamente confiante de que, com a incrível equipe que temos aqui na SpaceX, conseguiremos isso para vocês", acrescentou.

Cem pessoas se reuniram em frente à sede da Nasdaq em Nova York. A SpaceX comemorou a ocasião com um letreiro em neon na Times Square que dizia: "Construindo a infraestrutura para o futuro".

"Musk estabelece metas muito futuristas que ninguém mais está considerando, e acho que isso gerou muita empolgação entre as pessoas", comentou Sarin Sio, da empresa financeira Dovetail, após participar do evento na sede da Nasdaq.

Na quinta-feira, a empresa reiterou sua meta de arrecadar 75 bilhões de dólares, três vezes o recorde atual estabelecido pela Saudi Aramco em 2019.

O grupo Starbase (Texas) tem a possibilidade de emitir mais ações do que o planejado, dependendo da demanda, o que poderia gerar até 86 bilhões de dólares (442 bilhões de reais).

O conglomerado será negociado sob o código "SPCX", e todas as atenções estarão voltadas para a forma como Wall Street receberá a oferta.

A SpaceX tem uma capitalização de mercado de 1,765 trilhão de dólares (9 trilhões de reais), o que a torna uma das dez maiores empresas do mundo.

"Há uma grande possibilidade de o preço das ações dispararem" durante o pregão de sexta-feira, alerta Jay Ritter, especialista em IPOs da Universidade da Flórida.

"Aparentemente, a demanda dos investidores é quatro vezes maior do que o número de ações que serão efetivamente vendidas", acrescenta.

Espera-se que a Oferta Pública Inicial crie milhares de novos milionários e vários bilionários, incluindo funcionários, ex-funcionários e uma longa lista de investidores.

- Investidores particulares -

A SpaceX está tão confiante em suas perspectivas que reservou uma parcela significativa de suas novas ações para investidores individuais, que estão dispostos a comprar até 100 bilhões de dólares (514 bilhões de reais) em ações, segundo a agência Bloomberg.

Muitos deles compartilham a visão de Elon Musk de um conglomerado multifacetado que engloba foguetes, inteligência artificial, semicondutores, internet via satélite e redes sociais.

É também uma empresa cujo crescimento desacelerou no ano passado e que projeta um prejuízo de quase 5 bilhões de dólares (25,7 bilhões de reais) em 2025, devido aos enormes investimentos em IA.

"Se você analisar os números", diz Jay Ritter, "não há como justificar uma valorização como essa. (...) Mas o mercado não faria isso se não acreditasse, pelo menos em parte, nas previsões otimistas da SpaceX".

Musk promove a ideia de que a empresa, muito além de suas atividades atuais que geram lucro, como o foguete Falcon ou a rede de internet Starlink, tem um forte potencial em mercados que ainda não existem, como centros de dados no espaço.

Nenhuma outra empresa desse porte fala em colonizar a Lua ou Marte como a SpaceX.

"O IPO da SpaceX é, em nossa opinião, um marco significativo para o setor de tecnologia como um todo, em um momento em que a revolução da IA dá mais um passo adiante", escreveram analistas da Wedbush Securities.