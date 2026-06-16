SpaceX comprará startup de programação com IA Cursor por US$ 60 bilhões

A SpaceX, empresa de Elon Musk, informou nesta terça-feira (16) à comissão reguladora do mercado de capitais dos Estados Unidos que comprará a startup de programação com inteligência artificial Cursor, com uma avaliação de 60 bilhões de dólares (304 bilhões de reais).

Em documentos apresentados à Comissão de Valores Mobiliários (SEC), a SpaceX afirma esperar que a operação, realizada integralmente em ações, seja concluída no terceiro trimestre deste ano e que a Cursor se torne uma subsidiária.

As duas empresas anunciaram uma parceria em abril que incluía uma cláusula sobre a possibilidade de compra.

A Cursor, fundada em 2022 e com sede em São Francisco, é especializada na criação, com inteligência artificial, de código de software, especialmente para uso corporativo.

A combinação do software e da experiência em produto da Cursor com o supercomputador de treinamento de IA "Colossus" da SpaceX permitirá à empresa "construir os modelos mais úteis do mundo", afirmaram as empresas em abril.

O anúncio da compra ocorre após a SpaceX arrecadar um recorde de 86 bilhões de dólares em sua oferta pública de ações na sexta-feira, o que tornou Musk o primeiro trilionário do mundo.

Após dois dias de forte alta no preço de suas ações, a SpaceX encerrou a sessão de segunda-feira com uma avaliação superior a 2,5 trilhões de dólares.

Isso a coloca entre as seis maiores empresas do mundo, atrás da Amazon.