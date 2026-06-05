SpaceX assina acordo prévio à sua abertura de capital para fornecer capacidade de computação ao Google

A SpaceX concordou em fornecer ao Google uma importante capacidade de computação, segundo um documento regulatório divulgado nesta sexta-feira (5), reforçando o posicionamento da empresa espacial de Elon Musk entre os fornecedores de infraestrutura para inteligência artificial.
Segundo o acordo, assinado nesta sexta-feira poucos dias antes da abertura de capital da SpaceX, o Google pagará 920 milhões de dólares (R$ 4,7 bilhões) por mês até junho de 2029 pelo aluguel de cerca de 110 mil processadores gráficos (GPUs) da Nvidia.
O contrato ocorre em um contexto de busca intensa por capacidade computacional por parte das gigantes americanas da inteligência artificial. No mês passado, a Anthropic assinou outro contrato com a SpaceX para alugar um de seus principais centros de dados.
* AFP