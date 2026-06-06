Sirenes soam no Bahrein enquanto mísseis e drones iranianos se dirigem aos países vizinhos

O Bahrein ativou sirenes de ataque aéreo e orientou os residentes a se deslocarem para o local seguro mais próximo e seguirem as instruções oficiais. O governo disse neste sábado, 6, que o Irã disparou mísseis balísticos e drones em direção ao país e ao Kuwait. Segundo o ministério das Relações Exteriores, eles foram interceptados e foi solicitado ao país persa que cessasse imediatamente os ataques aos seus vizinhos do Golfo.

O ministério das Relações Exteriores do Kuwait classificou os ataques como uma "escalada séria" e uma "violação flagrante de sua soberania". Ele disse que se reserva o direito de defender o país.

As declarações vieram horas depois de o exército dos Estados Unidos afirmar que derrubou mísseis balísticos e drones iranianos lançados em direção ao Estreito de Ormuz e aliados árabes do Golfo na sexta-feira, enquanto atacava alguns dos sites de radar de vigilância costeira da República Islâmica em resposta, uma troca de fogo que desgastou ainda mais um cessar-fogo instável com Teerã.

O Comando Central dos EUA disse nas redes sociais na noite de sexta-feira que o Irã disparou sete mísseis balísticos em direção ao Kuwait e ao Bahrein, com as forças dos EUA interceptando seis dos mísseis e um sétimo não atingindo seu alvo. O exército disse que não houve relatos de danos ao pessoal dos EUA.

Os mísseis balísticos foram disparados depois que os EUA, mais cedo no mesmo dia, derrubaram quatro drones iranianos que foram lançados em direção ao Estreito de Ormuz.

O exército do Kuwait afirmou que as forças estavam interceptando mísseis e drones atacando o país, enquanto o Bahrein ativou sirenes de ataque aéreo e orientou os residentes a se deslocarem para o local seguro mais próximo e seguirem as instruções oficiais.