Simetria quase perfeita: dois casais de gêmeos se casam na Nigéria

Com duas noivas idênticas e dois noivos vestidos iguais, este matrimônio na Nigéria tem tudo para confundir os convidados: dois casais de gêmeos, que têm os mesmos nomes, decidiram se casar na mesma cerimônia.

As irmãs gêmeas Taiwo e Kehinde Adediran avançam de braço dado com o pai, cada uma de um lado, em uma igreja de Ibadan, no sudoeste da Nigéria, sob o olhar atento dos convidados que, celular em mãos, registram para sempre a união fora do comum.

São acompanhados de perto por dois padrinhos e duas madrinhas, que assim como os noivos, também são gêmeos entre si. Talvez a única coisa que não gere confusão nessa festa seja a hashtag do evento: #TwinningInLove2026.

"Dois gêmeos se casando com duas gêmeas, sério? É a primeira vez que vejo isso!", exclama um homem que passa em frente à igreja momentos depois.

Para muitos convidados, a simetria da união dos irmãos gêmeos Taiwo e Kehinde Oguntoye e das irmãs gêmeas Taiwo e Kehinde Adediran é perfeita demais para ser verdade.

Na cultura iorubá, os gêmeos ocupam um lugar especial. Seja qual for o sexo, o mais velho costuma receber o nome de Taiwo e o mais novo, Kehinde.

É bastante comum ver gêmeos vestidos iguais desde crianças, às vezes até com os mesmos sapatos, joias e acessórios. "Sempre quisemos nos casar ao mesmo tempo e nos casar com gêmeas", conta Taiwo Oguntoye, um dos noivos.

Os irmãos construíram suas carreiras em torno da promoção da cultura dos gêmeos no turismo e em iniciativas sociais na região de Ibadan, conhecida pela alta taxa de nascimento de gêmeos idênticos. Os dois casais se conheceram há alguns anos, mas, naquele momento, as irmãs nem cogitavam começar um relacionamento com outro par de gêmeos.

"Dissemos que não, que não queríamos sair com gêmeos!", admite, rindo, Kehinde Adediran, uma delas. Elas perderam o contato por um tempo, mas depois voltaram a se ver e, no fim, as gêmeas mudaram de ideia.

Durante o fim de semana em que a festa aconteceu, os convidados se divertiram comparando as semelhanças entre irmãos e irmãs nas fotos que decoravam o local.

No sábado, depois da cerimônia religiosa, foi organizada uma suntuosa recepção iorubá, tradicionalmente chamada de 'owambe'. Entre os convidados havia muitos outros gêmeos.

"Eu também sempre sonhei em me casar com uma gêmea", diz Kehinde Akanji, um amigo dos noivos, de 26 anos, que foi ao casamento com seu irmão gêmeo. "É a primeira vez que participamos de um evento como este".

Até para Dupe Aduroja Giwa, a mestre de cerimônias tradicional, é difícil de acreditar, e isso que ela tem muitos anos de experiência.

"Gêmeos se casando com gêmeas! Na minha vida eu nunca tinha visto isso! É um privilégio fazer parte disso", afirma. Afinal, não é todo dia que uma Taiwo se casa com um Taiwo, e uma Kehinde com um Kehinde.