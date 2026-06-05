Sete mortos em ataques russos a várias regiões da Ucrânia

Bombardeios russos mataram sete pessoas em várias regiões da Ucrânia nesta sexta-feira (5), informaram autoridades locais, enquanto o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reiterou seu apelo por um cessar-fogo.

No distrito de Brovary, na região de Kiev, quatro pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em um ataque russo, informou o Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia no Telegram.

Os ataques atingiram "um prédio administrativo de uma fábrica" que produz laticínios para crianças.

Mais cedo, autoridades ucranianas relataram ataques russos à região de Zaporizhzhia (leste), onde uma mulher morreu, e à região de Kherson (sul), onde um homem de 75 anos faleceu.

Na região de Dnipropetrovsk (leste), drones e artilharia russos mataram uma mulher na cidade de Pavlohrad, segundo o chefe da administração militar regional, Oleksandr Ganja.

Esses ataques ocorrem logo após Zelensky propor uma reunião direta com seu homólogo russo, Vladimir Putin.

Em uma carta aberta publicada na quinta-feira, ele afirmou que a Ucrânia está "pronta para um cessar-fogo total durante as negociações" a fim de encontrar uma solução diplomática para a guerra, que já dura mais de quatro anos.