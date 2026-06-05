Senado dos EUA aprova US$ 70 bilhões para a ofensiva migratória de Trump

O Senado dos Estados Unidos aprovou, nesta sexta-feira (5), 70 bilhões de dólares (352 bilhões de reais) para financiar as medidas rigorosas de imigração de Donald Trump, concedendo ao presidente uma vitória importante em uma de suas pautas centrais após meses de disputas sobre deportações e controle de fronteiras.

O projeto de lei destina recursos ao Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) e ao Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) para o restante do mandato de Trump.

A medida segue agora para a Câmara dos Representantes, onde líderes republicanos estão confiantes de que conseguirão avançar com a aprovação e enviá-la ao presidente para sanção.