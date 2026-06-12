Eleições no Peru: Sánchez pede a revisão de "todos os votos" 

Keiko Fujimori e Roberto Sánchez disputam a presidência do Peru em eleição voto a voto. ERNESTO BENAVIDES,CONNIE FRANCE / AFP

O candidato de esquerda Roberto Sánchez propôs nesta sexta-feira (12) à sua rival de direita Keiko Fujimori a revisão de "todos os votos" do segundo turno presidencial no Peru, cuja apuração avançou até 98%, com uma leve vantagem a favor dela.

Com 98,27% das atas apuradas, Fujimori reúne 50,005% dos votos, contra 49,995% de Sánchez, segundo dados do Escritório Nacional de Processos Eleitorais (Onpe).

Impulsionada pelos votos dos peruanos que vivem nos Estados Unidos e no Japão, Fujimori, de 51 anos, lidera por pouco mais de 1,6 mil votos sobre Sánchez, de 57 anos. Já foram contabilizados mais de 18 milhões de votos.

— Proponho que solicitemos conjuntamente uma revisão exaustiva, uma recontagem de todo o processo, sobretudo onde haja indícios de que não tenha ocorrido a transparência devida — afirmou Sánchez em entrevista coletiva.

O candidato à vice-presidência na chapa de Fujimori, Luis Galarreta, rejeitou a proposta e afirmou que seu partido aguardará com prudência a contagem final dos votos:

— A recontagem de votos não acontece porque alguém teve a ideia. Nós vamos respeitar o que diz a legislação eleitoral. As impugnações, nulidades e recontagens têm um procedimento que deve ser seguido.

Para avançar, a proposta de revisão precisaria ser aceita por Fujimori e, em seguida, apresentada às autoridades eleitorais.

Revisão dos votos

Sessenta Jurados Eleitorais Especiais (JEE) devem decidir, em primeira instância, sobre a validade de milhares de votos impugnados pelos representantes dos partidos de cada candidato, Força Popular (Fujimori) e Juntos pelo Peru (Sánchez).

O JEE Lima Oeste 3, presidido pelo magistrado Víctor Arbulú, começou a analisar as impugnações em audiência pública, enquanto a Onpe continua a etapa final da contagem dos votos.

Alguns votos foram impugnados por conter frases ofensivas dirigidas aos dois candidatos.

— Estamos acompanhando as audiências que estão sendo realizadas nos jurados especiais. Isso exige paciência, mas gera confiança aos candidatos. Vamos esperar o resultado final — disse Keiko Fujimori à imprensa.

Segundo turno

O segundo turno, realizado em 7 de junho, colocou frente a frente a filha do falecido ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000) e Sánchez, herdeiro político do ex-presidente Pedro Castillo, preso após uma fracassada tentativa de autogolpe de Estado em 2022.

A apuração entrou em fase final com a revisão das atas de votação observadas ou impugnadas, um procedimento que pode levar vários dias.

Embora isso faça parte do processo habitual, agora ganhou importância devido à pequena diferença entre os candidatos.

Segundo as autoridades eleitorais, o resultado final pode demorar entre duas e três semanas para ser conhecido.

— O Peru é o único lugar do mundo onde os resultados são divulgados depois de 30 dias — afirmou Sánchez.

A recontagem está dentro do padrão peruano. O resultado final do segundo turno de 2021 entre o esquerdista Pedro Castillo e Keiko Fujimori foi conhecido seis semanas após a votação. Castillo obteve 50,12% dos votos, contra 49,87% de Fujimori.

Esta é a quarta vez que Fujimori disputa a Presidência, enquanto para Sánchez trata-se de sua primeira candidatura.