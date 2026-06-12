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Pleito acirrado

Eleições no Peru: Sánchez pede a revisão de "todos os votos" 

Candidato à vice-presidência na chapa da candidata Keiko Fujimori, Luis Galarreta, rejeitou a proposta e afirmou que seu partido aguardará com prudência a contagem final dos votos

AFP

Luis Jaime CISNEROS, Carlos MANDUJANO

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