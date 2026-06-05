Salvadorenhos protestam contra lei de mineração de Bukele

Defensores do meio ambiente protestaram, nesta sexta-feira (5), em El Salvador contra uma lei impulsionada pelo presidente Nayib Bukele que autorizou a exploração de minerais.

Em dezembro de 2024, a Assembleia Legislativa revogou, a pedido de Bukele, a proibição total da mineração no país que estava em vigor desde 2017.

O presidente alega que era "absurdo" que a mineração estivesse proscrita no país que possui os depósitos de ouro "com maior densidade por quilômetro quadrado no mundo".

Proibir "a mineração de metais é uma das demandas mais importantes" hoje, o Dia Mundial do Meio Ambiente, disse à AFP Leonel Herrera.

Cerca de 700 pessoas participaram da manifestação, constatou um jornalista da AFP no local.

Segundo o sacerdote franciscano Joaquín Garay, presente na mobilização, a lei que permite a exploração mineradora foi aprovada sem "nenhum estudo", apesar de sua "inviabilidade" estar documentada.

Garay pediu que toda norma que impacte o meio ambiente "seja consultada" com as populações envolvidas.

El Salvador tem uma cobertura florestal natural primária de apenas 7% em seu território de 20.742 km² e enfrenta a contaminação de 90% de seus rios, motivo pelo qual a mineração "agravaria" a situação, comentou Zulma Larín, da Rede de Ambientalistas Comunitários de El Salvador.

Gritando palavras de ordem como "as florestas são nossa vida" e "defender a água não é crime", a manifestação que saiu da região oeste da capital San Salvador em direção ao centro terminou sem incidentes.