A Rússia, que considera o Reino Unido um de seus principais inimigos por apoiar a Ucrânia, celebrou a renúncia de Keir Starmer ao cargo de primeiro-ministro. Em postagem na rede X, o enviado especial do presidente Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, reivindicou crédito pela saída de Starmer.

"Fizemos isso em conjunto ao expor o belicismo de Starmer e suas políticas consistentemente erradas sobre imigração, crime, energia e economia. Ele falhou em proteger a Grã-Bretanha e estava destruindo a civilização ocidental", escreveu Dmitriev.