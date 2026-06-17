Rússia denuncia morte em ataque ucraniano contra ônibus com crianças

A Rússia acusou a Ucrânia de atacar com um drone um ônibus que transportava crianças bielorrussas na região russa de Briansk nesta quarta-feira (17), o que causou a morte de uma mulher e deixou sete feridos. Kiev nega a acusação.

Iegor Kovalchuk, governador interino da região fronteiriça com a Ucrânia e Belarus, afirmou que as forças ucranianas atacaram "o ônibus de uma equipe juvenil de futebol de Gomel, que seguia para férias em Gelendzhik", cidade russa às margens do Mar Negro.

Segundo o funcionário, uma mulher que acompanhava a equipe morreu. Sete pessoas ficaram feridas e foram levadas a hospitais, incluindo cinco crianças, informou o Ministério da Saúde da Rússia.

As autoridades russas não divulgaram a idade das vítimas.

Por sua vez, o Ministério das Relações Exteriores de Belarus condenou "um novo ato de terrorismo contra civis" e pediu explicações a Kiev.

O Exército ucraniano afirmou que as acusações são "falsas" e declarou não ter realizado nenhum ataque na região de Briansk naquele momento.

Fotos publicadas por Kovalchuk no Telegram mostram um ônibus com os vidros destruídos e a lateral marcada por impactos, além do que parecem ser vestígios de sangue nos encostos dos bancos.

O Comitê de Investigação da Rússia, um dos principais órgãos judiciais do país, informou em comunicado que abriu uma investigação por "ato terrorista".

Segundo a instituição, o ônibus transportava 44 passageiros, entre eles 28 jovens atletas.

O presidente russo, Vladimir Putin, pediu às autoridades que prestem toda a assistência necessária às vítimas, informou o Kremlin.

Nos últimos meses, a Ucrânia intensificou seus ataques aéreos contra a Rússia e territórios ucranianos sob controle russo, em resposta aos bombardeios de Moscou contra seu território, quase diários desde o início da invasão russa em 2022.

Ao menos oito pessoas morreram na terça-feira na Ucrânia em ataques russos, e outras 11 morreram na véspera durante uma onda de bombardeios noturnos que causou graves danos a um complexo religioso histórico em Kiev, classificado como Patrimônio Mundial pela Unesco.