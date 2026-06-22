Rubio viajará para o Golfo em meio a negociações com o Irã

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, iniciará uma visita a três países do Golfo na terça-feira (23), em meio às negociações em curso com o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

O secretário de Estado, em sua primeira viagem ao Oriente Médio desde o início da guerra em 28 de fevereiro, visitará os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait e o Bahrein, disse o porta-voz Tommy Pigott em um comunicado nesta segunda-feira.

Rubio discutirá "o memorando de entendimento com o Irã, os esforços para garantir o trânsito seguro, pleno e livre pelo Estreito de Ormuz e a importância da paz e da estabilidade na região", diz um comunicado.

No Bahrein, na quinta-feira, Rubio também se reunirá com o Conselho de Cooperação do Golfo para discutir prioridades compartilhadas na região.

Rubio enfrenta a difícil tarefa de reconstruir a confiança com os países do Golfo, que têm sido alvos do Irã em retaliação aos ataques dos EUA e de Israel.

O Irã acusou o Kuwait e o Bahrein de permitirem que os Estados Unidos usem seus territórios para lançar ataques.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, esteve na Suíça no domingo para negociar um acordo com as autoridades iranianas, com base no memorando de entendimento que prevê um prazo de 60 dias para se chegar a um acordo final.