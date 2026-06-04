Rubio reafirma apoio ao presidente boliviano e anuncia mais ajuda de emergência

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, reafirmou nesta quinta-feira (4) o apoio ao presidente boliviano, Rodrigo Paz, em uma conversa telefônica, e informou que aumentará a ajuda emergencial e o "apoio logístico" contra os bloqueios, segundo um comunicado oficial.

A conversa serviu para "reafirmar o compromisso inabalável dos Estados Unidos de apoiar a democracia da Bolívia e a administração Paz enquanto reconstrói o país após 20 anos de fracassadas políticas socialistas", indicou o comunicado.

"O secretário destacou que os Estados Unidos estão intensificando a assistência emergencial e o apoio logístico às operações na Bolívia", acrescentou o texto.

Rodrigo Paz apresentou na quarta-feira uma proposta de lei para facilitar que os militares removam os bloqueios de estradas que agravaram a escassez de alimentos, medicamentos e combustíveis.

Paz enfrenta há mais de um mês manifestações e bloqueios de rodovias realizados por camponeses, operários, mineiros, transportadores e professores que inicialmente pediam uma solução para a pior crise econômica do país em quatro décadas e agora exigem sua renúncia.

Os Estados Unidos já haviam manifestado, juntamente com treze países da região, sua "profunda preocupação" com os protestos há duas semanas.

Esses países, assim como a Bolívia, integram o chamado Escudo das Américas, uma aliança de segurança e combate ao crime organizado apresentada pelo presidente Donald Trump em março, durante uma cúpula de chefes de Estado realizada na Flórida.