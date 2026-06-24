Rubio: 'nova reunião técnica com Irã ocorrerá ainda este mês e reitera inspeções nucleares'

O secretário de Estados dos EUA, Marco Rubio, afirmou nesta quarta-feira, 24, que um grupo de negociação sobre Irã voltará ainda este mês para o Oriente Médio, sem especificar exatamente o local. "Acho que isso ocorrerá no dia 30 de junho", disse ele à Fox News.

Em visita ao Kuwait após a assinatura do memorando de entendimento com Teerã, Rubio enfatizou que as negociações técnicas ocorrerão no nível de funcionários especialistas e que inspeções nucleares no país persa serão feitas "em breve". "Eles concordaram com isso. Espero que Irã cumpra o que prometeu, se não, o presidente Trump tem outras opções, como sanções e outras coisas", enfatizou.